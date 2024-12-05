Зоосад в вотчине Деда Мороза открыл сезон катания на собачьих упряжках

Видео: телеграм-канал "Зоосад в Вотчине Деда Мороза"

Сезон катания на собачьих упряжках открылся в зоосаде в вотчине Деда Мороза, филиале Московского зоопарка в Великом Устюге. Об этом сообщается в телеграм-канале зоосада.

"Катание на собачей упряжке – это отличный способ разнообразить свой досуг на территории зоосада, получить массу положительных эмоций и одно из самых популярных зимних развлечений, которое предлагает незабываемые впечатления и возможность познакомиться с дружелюбными собаками породы хаски", – говорится в сообщении.

Россиян приглашают получить заряд адреналина и незабываемые впечатления. Катание на собачьей пряжке позволяет познакомиться и пообщаться с хаски, которые известны своей дружелюбностью, умом и преданностью.

Ранее в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге доставили краснокнижного зубра Базальта. Речь идет о пятилетнем самце зубра из Минска. Животное хорошо перенесло дорогу и сейчас осваивается на новом месте.

В июне в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге на свет появились два ягненка камерунской овцы. Они являются подвижными, ласковыми, умными и спокойными животными. Их вывели в Западной и Центральной Африке.

