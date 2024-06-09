Два ягненка камерунских овец родились в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Два ягненка камерунской овцы появились на свет в "Зоосаде в вотчине Деда Мороза", филиале Московского зоопарка в Великом Устюге. Сейчас малыши уже начинают выходить на улицу вместе с мамой, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Овцы этой породы живут в зоосаде два года, и это их второе пополнение. Пока ягнята питаются молоком матери, которое дает им все необходимое для роста и развития", – говорится в сообщении.

Детеныши изучают вольер и наблюдают за сотрудниками зоосада.

Камерунские овцы являются подвижными, ласковыми, умными и спокойными животными. Их вывели в Западной и Центральной Африке. Из-за особенностей климата таких овец почти не нужно стричь. Их цвет чаще всего коричневый с черным животом, головой и ногами.

Ранее манул Тимофей из Московского зоопарка завершил процесс разжировки и похудел к лету. Сейчас его вес опустился до 3,75 килограмма, что почти вдвое меньше его зимнего веса – 6,7 килограмма. Такой резкий сброс объясняется ареалом хищника: в дикой природе он обитает в суровом степном климате, поэтому к зиме делает большие запасы жира, пояснили представители зоопарка.

До этого в столичном зоопарке родились два детеныша кошачьих лемуров. Это стало особым случаем, поскольку обычно на свет появляется один малыш. Уточняется, что животные родились в начале мая. Первые месяцы жизни детеныши будут проводить на груди и спине матери. Их пол не установили сразу, так как врачи не захотели подвергать лемуров стрессу.