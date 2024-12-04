В Московском зоопарке поселились краснокнижные птицы колпицы

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Московский зоопарк пополнился десятью болотными птицами колпицами, занесенными в Красную книгу РФ. Они прибыли туда из Краснодарского сафари-парка, передает пресс-служба зоосада.

Недавно у них закончился карантин, и животные поселились в павильоне "Птицы и бабочки" на Новой территории. В зоосаде также отметили необычную форму клюва птиц – имеет загнутую форму, похожую на ложку. Птицы раскрывают его, погружают в воду и, когда в него попадается подходящая добыча, закрывают. В данный момент клюв у них светлый, но через примерно 1,5 года он потемнеет.

Питаются колпицы различными беспозвоночными, лягушками и мелкой рыбой. Они живут большими группами на пресных или солоноватых озерах в камышовых зарослях Африки и Евразии.

В учреждении отметили, что вместе с колпицами в одном вольере живут тропические утки и голуби. В данный момент животные осваиваются на новом месте, у них хороший аппетит.

"Мы очень рады, что теперь у нас на экспозиции снова появились эти прекрасные птицы. Когда колпицы подрастут и будут готовы к потомству, из них попробуют сформировать пары", – рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что сейчас птицы имеют белый окрас, но в брачный период у них появится хохолок на затылке и темное пятно у основания шеи.

Ранее в Московском зоопарке поселилась полярная сова Букля. Пятимесячную птицу привезли в столицу из Великого Устюга. Родители от нее отказались, поэтому специалисты стали искусственно ее выкармливать. Сейчас Букля чувствует себя хорошо и после карантина отправится к самцу того же вида.

До этого шесть детенышей аметистового питона появились на свет в зоопарке. Пол детенышей можно будет узнать после первой линьки. Их родителями стали зрелые самка и самец, которые давно не давали потомства. В начале лета самка отложила кладку яиц, через три месяца в инкубаторе появились детеныши.