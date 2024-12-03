Малайская медведица переехала в новый вольер

В Московском зоопарке малайская медведица переехала в неэкспозиционное помещение своего вольера.

"Эта зона не будет видна посетителям, она предназначена для отдыха животного и работы специалистов с подопечным. Когда наша малышка уже достаточно подросла и привыкла к транспортному боксу, пришло время познакомить ее с новым домом", – говорится в телеграм-канале зоосада.

Отмечается, что в помещении у медведицы организовано больше пространства для того, чтобы она могла спокойно играть и развиваться.

"С новым вольером мы знакомили малышку понемногу, вначале принося ее туда на несколько часов, постепенно увеличивая время <...> Быстро освоившись, она начала активно исследовать все, что было в комнате, и играть с игрушками, которые переехали вместе с ней из игровой комнаты", – рассказал ведущий зоотехник отдела "Млекопитающие" Денис Кочатов.

По его словам, комната медведицы также была оборудована ярусными конструкциями, чтобы у нее была возможность практиковать и улучшать свои навыки лазания.

"Наша медведица гармонично развивается и радует нас своей сообразительностью", – заключил Кочатов.

Скоро у медведицы появятся друзья в Московском зоопарке – там поселятся два других малайских медвежонка. Новыми жителями станут самка и самец.

Клички для животных смогут выбрать участники проекта "Активный гражданин". Для девочки на выбор предложены имена Маша, Августа, Аврора, Злата, Джави и Сунни, для мальчика – Лумпур, Султан, Батик, Лучик, Рави и Лука. Второй самке подобрали такие варианты клички, как Манго, Малаша, Звездочка, Кира, Ассоль и Парвати.