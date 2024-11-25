"Активные граждане" выберут имя для детеныша бурой гиены из Московского зоопарка

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Участники проекта "Активный гражданин" смогут проголосовать за подходящий вариант имени для детеныша краснокнижной бурой гиены, обитающей в Московском зоопарке. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

Москвичам предлагают выбрать лучшее имя из пяти вариантов, среди которых Олаф, Лель, Акела, Вжик и Любич. Как рассказали в департаменте, детенышу уже исполнилось 4 месяца. Его вес составляет около 7 килограммов.

"Крошка очень активен, любит играть, с удовольствием пробует взрослую еду и уже узнает зоологов, которые за ним ухаживают", – добавили в пресс-службе.

Впервые бурые гиены появились в Московском зоопарке в прошлом году. Они обитают в пустынных частях прибрежных зон Южной Африки.

Участникам проекта "Активный гражданин" ранее предложили выбрать клички для двух малайских медведей из Московского зоопарка. Для девочки на выбор предложены имена Маша, Августа, Аврора, Злата, Джави и Сунни, для мальчика – Лумпур, Султан, Батик, Лучик, Рави и Лука.

Второй самке подобрали такие варианты клички, как Манго, Малаша, Звездочка, Кира, Ассоль и Парвати.

