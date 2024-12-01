Карликовые барашки поселились на "Городской ферме" ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Карликовые барашки Юлик и Чарли породы уэссан переехали из Пензенского зоопарка на "Городскую ферму" ВДНХ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Юлику и Чарли шесть и семь месяцев соответственно. Они уже освоились в новом вольере, который построили к их приезду. Животные успели привыкнуть к ежедневному рациону, в который включены мюсли, комбикорм, овощи и сено. Также они познакомились с другими обитателями фермы – козами, овцами и альпаками.

Новые постояльцы "Городской фермы" оказались бойкими, контактными и совсем не пугливыми. Они хотят быть в центре внимания и с удовольствием общаются с сотрудниками фермы и посетителями.

Высота взрослого животного в холке составляет не более 50 сантиметров, а вес – не больше 20 килограммов. Мощные рога у самцов вырастают уже в возрасте 4–5 месяцев.

В данный момент в Европе насчитывается порядка шести тысяч таких овец, хотя в 1960 году порода практически полностью исчезла. Эти животные ласковые, игривые, контактные и неприхотливые в уходе. Их иногда заводят и в качестве домашних питомцев.

Ранее трехлетнюю самку альпаки впервые поселили в национальном парке "Лосиный остров". Перед приездом животное прошло карантинные мероприятия, включая вакцинацию и осмотр ветеринара. Пока животное будет жить одно, однако парк планирует в дальнейшем увеличить число альпак.