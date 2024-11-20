Альпака впервые поселилась в нацпарке "Лосиный остров"

Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"

Самку альпаки впервые поселили в национальном парке "Лосиный остров", пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу парка.

Перед приездом она прошла необходимые карантинные мероприятия, в том числе вакцинацию и ветеринарный клинический осмотр. Как уточнили в пресс-службе, путешествие трехлетняя самка перенесла хорошо.

"Сотрудники биостанции разместили альпаку в отдельный специально оборудованный вольер. "Место прописки" находится на удалении от основной экспозиции, что позволит ей без стресса адаптироваться к новым условиям", – отметили представители нацпарка.

Пока животное будет жить одно, однако уже есть планы по увеличению количества альпак в парке. Например, в вольере уже установили две удобные кормушки, которые в будущем предотвратят любые внутривидовые конфликтные ситуации.

Также заготовлен различный корм, включающий в себя овес, кукурузу, ветки и сено, еще специалисты установили домик-навес для укрытия в непогоду.

"Две недели животное будет адаптироваться на новом месте. По истечении этого срока альпака "вольется" в дружный коллектив обитателей вольерного комплекса и станет симпатичным представителем экспозиции Лосиной биостанции", – добавили в нацпарке.

Помимо этого, до конца текущего года в парк также приедут пара муфлонов, две ламы и самец альпаки.

Тем временем альпак, привезенных из парка "Сказка" на "Городскую ферму" ВДНХ, перевели на усиленное питание в преддверии зимы. Их кормят свежим сеном, злаковыми добавками и морковкой.

Кроме того, к ним приставили ветеринарного врача, а также зоологов, которые будут помогать животным снять стресс из-за переезда. Сейчас животные разместились в специально оборудованных вольерах, где им будет тепло и комфортно в течение всего периода передержки.