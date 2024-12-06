Столичные школьники смогут поухаживать за обитателями Московского зоопарка

Столичные школьники от 14 лет смогут поухаживать за обитателями Московского зоопарка в субботу, 7 декабря. Они заглянут в недоступные помещения для посетителей и попробуют себя в роли киперов и волонтеров.

Вместе с зоологами ребята приготовят для животных обед, почистят вольеры и загоны, узнают тонкости профессии сотрудника зоосада и научатся обращаться с питомцами.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.