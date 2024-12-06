Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 декабря, 08:00

Общество

Столичные школьники смогут поухаживать за обитателями Московского зоопарка

Столичные школьники смогут поухаживать за обитателями Московского зоопарка

268 детей родились в Москве 5 декабря

Ведущие Москвы FM назвали темы дня 6 декабря

Каждый пятый москвич будет работать в новогодние каникулы

Родителей школьников избавят от необходимости платить репетиторам

Москвичей призвали не дарить живых змей на Новый год

"Утро": 5 градусов мороза ожидается в Москве днем 6 декабря

В Москве резко вырос спрос на лотерейные билеты

Москвичи могут оформить льготы на оплату ЖКУ на сайте mos.ru

Новости часа: работы второго этапа реконструкции поликлиник должны закончиться в 2024 году

Столичные школьники от 14 лет смогут поухаживать за обитателями Московского зоопарка в субботу, 7 декабря. Они заглянут в недоступные помещения для посетителей и попробуют себя в роли киперов и волонтеров.

Вместе с зоологами ребята приготовят для животных обед, почистят вольеры и загоны, узнают тонкости профессии сотрудника зоосада и научатся обращаться с питомцами.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоживотныевидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика