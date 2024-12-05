Депутат Чаплин: дети участников СВО имеют право на бесплатный новогодний подарок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Дети участников спецоперации и многодетные семьи могут получить бесплатный новогодний подарок от государства. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.

По его словам, новогодний подарок от государства полагается семьям со средним доходом на одного человека ниже прожиточного минимума, детям с инвалидностью и детям, у родителей которых есть инвалидность, а также детям, оставшимся без попечения родителей. Однако все вышеперечисленные категории могут различаться в зависимости от региона РФ.

Чаплин рассказал, что для получения подарка нужно направить заявление через портал "Госуслуги", а также связаться с местными органами социальной защиты, районными управами, областными администрациями или центрами социальной поддержки.

При этом депутат предупредил, что универсального списка подарков на Новый год от государства нет, поскольку он зависит от решения местных властей и бюджета региона. В основном детям вручают наборы конфет, настольные игры, книги и развивающие игрушки. В некоторых регионах, по его словам, выдаются билеты на новогодние представления или елки.

"Подайте заявление через "Госуслуги", укажите категорию, к которой относитесь, и ждите решения", – заключил Чаплин.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев дал советы, как спланировать бюджет на новогодние подарки, чтобы не разориться. Так, он рекомендовал ограничить число тех, кому человек собирается преподнести презенты, до разумного круга. Далее необходимо определить сумму, которую планируется потратить на покупки.

При этом эксперт предупредил, что строго следовать бюджету удастся не всем, так как кто-то может немного выйти за рамки. Тем не менее ориентир и ценовой диапазон позволит не потратить сильно больше запланированного.

