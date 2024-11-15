Сенатор Епифанова: перед Новым годом нужно составить списки тех, кого хочется поздравить

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Перед Новым годом нужно составить списки тех, кого хочется поздравить, а также определиться с бюджетом и уже в ноябре фиксировать и подсчитывать израсходованные суммы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сенатора Ольгу Епифанову.

"Для начала логичным будет определиться с бюджетными возможностями. Важно понять разумность суммы для трат на подарки, продукты или украшения. Чтобы не столкнуться с нехваткой средств после праздников, полезно просчитать, когда и какие суммы будут на вашей карте, сколько и на что резонно потратить перед Новым годом, сколько может уйти на длительные новогодние каникулы", – отметила сенатор.

Она также добавила, что необходимо заранее определиться с подарками для конкретных людей, а также с новогодним украшением для дома и праздничным столом.

"Кстати, искусственную елку и украшения, возможно, имеет смысл взять в аренду, чтобы не покупать их", – посоветовала Епифанова, добавив, что нелишним будет и поискать скидки и другие выгодные предложения предпраздничных распродаж.

Кроме того, сенатор предложила задуматься об альтернативных подарках. Например, по ее словам, с каждым годом все больше становятся популярными ручные поделки. Так, на сегодняшний день уже в каждом городе есть организации или компании, в которых можно сделать уникальную лепку и вышивку.

"В моду входит и домашняя кулинария. А это всегда и вкуснее, и уникальнее, и бюджетнее. А вместо излишних поездок или походов в дорогущие рестораны, мне кажется, имеет смысл провести время дома с родственниками, детьми или друзьями", – заключила сенатор.

Ранее эксперт Светлана Петрова назвала два способа сэкономить на продуктах к Новому году. Она отметила, что с помощью простых правил на продуктах для новогоднего стола можно сэкономить от 10 000 до 30 000 рублей в зависимости от числа гостей.

По ее мнению, для этого необходимо в первую очередь составить меню. Кроме того, эксперт напомнила, что ближе к Новому году продукты начнут дорожать по объективным экономическим причинам и по причинам ажиотажного спроса.

