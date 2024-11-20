Эксперт по этикету Свежакова назвала самые неудачные подарки на Новый год

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На Новый год не стоит дарить настенные календари и фигурки с символами года, а также елочные украшения. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

По ее словам, получатели таких презентов часто не знают, что потом с ними делать.



Ольга Свежакова эксперт по этикету и коммуникациям Статуэтки надо 12 лет где-то хранить до наступления следующего года такого животного, а настенные календари в начале января воспринимаются более-менее празднично, но потом целый год висят, и не знаешь, что с этим делать.

"Несколько спорным подарком являются елочные украшения. Дело в том, что во многих семьях принято наряжать елку в определенных цветах и стиле. Так что подарок может не вписаться в задумку. Возникают вопросы, что с этим делать, куда девать украшение", – добавила Свежакова.

К удачным эксперт отнесла вкусные подарки – как правило, люди всегда им рады. Это может быть баночка икры или съедобные корзины.

"Если мы собираемся поздравить большую компанию друзей, можно подарить каждому шоколадное яйцо с сюрпризом. И это будет что-то вроде гадания, пожелания на будущий год. Все с удовольствием съедят вкусную часть и будут разглядывать, что кому досталось", – предложила Свежакова.



Ольга Свежакова эксперт по этикету и коммуникациям Если же вы хорошо знаете человека, его планы, мечты на будущий год, можно свой подарок связать с ними. Это будет очень тепло воспринято и будет радовать и поддерживать человека в воплощении его планов и мечт.

Ранее в ходе опроса 67% россиян признались, что тратят на покупку новогодних украшений для дома до 3 тысяч рублей. Декор стоимостью от 4 до 5 тысяч рублей приобретают 18% респондентов. Еще 6% готовы потратить до 10 тысяч рублей. Выделяют сумму до 15 тысяч рублей 4% опрошенных, а 5% украшают свой дом на сумму более 15 тысяч рублей.