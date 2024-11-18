Более 65% россиян заявили, что тратят на новогодние украшения до 3 тысяч рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 67% опрошенных россиян тратят на новогодние украшения для дома до 3 тысяч рублей, выяснили аналитики. Результаты исследования приводит RT.

При этом 18% респондентов тратят на украшения к празднику от 4 до 5 тысяч рублей, а 6% готовы потратить до 10 тысяч рублей. Украшения стоимостью до 15 тысяч рублей покупают 4% опрошенных, в то время как на сумму более 15 тысяч рублей готовы потратиться 5% россиян.

Дом к Новому году украшают 82% опрошенных. Как заявили аналитики, почти для половины респондентов это традиция. 26% опрошенных выбирают минималистичный стиль: несколько украшений и гирлянд, которые создают уютную атмосферу. Еще 6% украшают елку для детей, а 3% лишь в последние годы украшают личное пространство, хотя раньше не придавали этому значения.

В ходе исследования выяснилось, что 61% респондентов преподносят новогодние подарки исключительно близким людям. 20% россиян балуют подарками родных и коллег, 1% – только партнера. 18% не дарят подарков в честь Нового года.

Ранее стало известно, что около 26% жителей России планируют подрабатывать перед Новым годом и в новогодние праздники. Еще 37% россиян рассматривают такую возможность при наличии подходящих предложений.

При этом 29% участников опроса заявили, что не собираются работать в новогодние праздники. Как отметили аналитики, чаще всего планами на подработку делились молодые люди в возрасте 18–24 и 25–34 лет, это 35 и 31% соответственно. Также этим желанием поделились респонденты 35–44 лет (28%).