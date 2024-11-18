Более 20% россиян планируют подрабатывать перед Новым годом и в праздники

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Около 26% жителей России планируют подрабатывать перед Новым годом и в новогодние праздники. Еще 37% россиян рассматривают такую возможность при наличии подходящих предложений, пишет RT со ссылкой на исследование.

Всего в опросе приняли участие 10 тысяч респондентов.

Как отметили аналитики, чаще всего планами на подработку делились молодые люди в возрасте 18–24 и 25–34 лет, это 35 и 31% соответственно. Также этим желанием поделились респонденты 35–44 лет (28%).

При этом 29% участников опроса заявили, что не собираются работать в новогодние праздники.

"Наиболее часто о планах подработки в предновогодний период рассказывали представители следующих сфер: специалисты по маркетингу, рекламе и PR (52% опрошенных), работники фитнес-индустрии и салонов красоты (47%), а также сотрудники автомобильного бизнеса (44%)", – говорится в исследовании.

Кроме того, среди наиболее распространенных сфер для подработки выделили упаковку подарков (16%), ремонт и строительство (12%), а также творческие направления – дизайн, копирайтинг, фотография и другие (12%).

По словам аналитиков, основными причинами для подработки стали желание накопить деньги на личные цели или отпуск (44%), дополнительный заработок к праздничным расходам (42%) и желание с пользой использовать свободное время (23%).

В конце 2024 года россиян ждет шестидневка, которая продлится с 23 по 28 декабря. При этом сотрудники будут отдыхать в понедельник, 30 декабря.

Между тем новогодние праздники в России продлятся 11 дней, с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года. В следующем году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, в связи с этим их решено перенести на 2 мая и 31 декабря соответственно.