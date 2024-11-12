Академик Онищенко призвал сократить новогодние праздники по примеру 80-х

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Большое количество праздничных новогодних дней, которых в этом году будет 11, нанесет вред не только здоровью людей, но и экономике страны, заявил в беседе с Life.ru эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

Комментируя этот вопрос, ученый обратил внимание, что весь мир уже вернется к работе в первой декаде января, запуская таким образом новый финансовый год. При этом в России вся работа будет стоять на паузе, из-за чего страна "даст фору" другим государствам, счел Онищенко.

Он напомнил, как новогодние праздники отмечали в 80-х. В тот период 31 декабря оставалось рабочим, хоть и сокращенным днем. Вечером россияне возвращались домой и встречали Новый год, после чего 1 января, в выходной, отдыхали, а уже на следующий день возвращались к работе. По словам Онищенко, от этого никто не страдал.

Он также отметил, что нередко введение длинных выходных в новогодний период аргументируют каникулами, которые у школьников длятся с 1 по 10 января. Однако, по мнению Онищенко, люди, которые хотят провести это время с детьми, могут взять отпуск. Он подчеркнул, что из-за паузы в производстве в России опаздывает экономический старт, и напомнил, что "как Новый год начнешь, так его и закончишь".

Ранее депутат Госдумы Станислав Наумов предложил сделать 28 декабря выходным днем, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце года. Парламентарий счел, что это создаст дополнительный импульс развитию внутреннего семейного туризма. Он также обратил внимание, что не во всех сферах есть необходимость выводить сотрудников на работу в последнюю субботу года.

