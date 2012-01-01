В Сети появились объявления о продаже елочных игрушек за 7 миллионов рублей

В интернете появились объявления о продаже коллекционных елочных игрушек стоимостью от 100 тысяч до 7 миллионов рублей. Расскажем, за что владельцы просят такие суммы и как не нарваться на очень дорогую подделку.

Дорогие воспоминания

Фото: скриншот сайта объявлений

Раритетная коллекция советских елочных украшений продается в Сети за 300 тысяч рублей. За эту сумму покупатель получит шесть расписных игрушек, созданных на нижегородской фабрике "Ариель". Все они созданы в единой стилистике детских сказок: здесь и фигурка снеговика в позолоченной шапочке и валенках, и царя в рубиново-красном платье со скипетром и державой, а также барышни с самоваром.

"Данные игрушки очень редкие, сняты давно с производства. Состояние идеальное, на елке никогда не висели", – поясняет продавец.



Фото: скриншот сайта объявлений

Еще один набор игрушек из СССР можно приобрести за 650 тысяч рублей. В нем – шесть стеклянных шаров с росписью в оригинальной упаковке и 16 фигурок различных персонажей, включая Деда Мороза, Красную Шапочку, клоуна с дудочкой и других. По словам автора объявления, весь лот "бережно хранился в семье", а теперь его "отрывают от сердца".



автор объявления Очень интересные, необычные елочные игрушки, которыми наряжали елки еще наши прабабушки. Когда берешь их в руки, cразу вспоминаешь детство, юность, ожидание праздника и подарков и волнующие моменты единения семьи. Такие игрушки pедки в наше время.

Фото: скриншот сайта объявлений

Более дорогими оказываются изделия, представленные в единственном экземпляре. В частности, один винтажный шар с часами, выпущенный в 1957 году, обойдется в 2,9 миллиона. Притом он мог бы стоить дороже, если бы не "естественный износ" в виде сколов и потертостей, указано в объявлении.



Фото: скриншот сайта объявлений

А за 7,5 миллиона рублей в Сети доступен шар ручной работы, изготовленный в Ленинграде в 1953-м. Игрушка отличается уникальным дизайном: она обрамлена серебряными нитями и мини-мишурой, а в отдельных местах дополнительно украшена фигурками мухоморов и еловыми ветвями.

Штамповка или единичный экземпляр?

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

В целом советские игрушки, выпущенные после 1970-х годов, не имеют культурной и художественной ценности и должны продаваться по тем же ценам, что и обычные современные изделия. Об этом Москве 24 рассказала антиквар, искусствовед Екатерина Буркова.

"Это была штамповка, массовое производство, и такие украшения были дома у всех. Специалисты же ценят те из них, которые не попадают в число привычных для нас и которые были выпущены ограниченным тиражом. Как правило, это антикварные игрушки, созданные в период с 1936 по 1970 год", – пояснила эксперт.

Кроме того, подлинные коллекционные предметы не выставляются на продажу на интернет-площадках. По словам Бурковой, приобрести их можно только на аукционах и в антикварных салонах.



Елена Буркова антиквар, искусствовед Если вещь редкая, то на нее всегда охотятся покупатели. И нет никакой необходимости в том, чтобы ставить серьезные редкие игрушки на массовые платформы, где товарное соседство будет с современными изделиями и дешевыми подделками. Кроме того, суть аукционов и магазинов, галерей антиквариата в том, чтобы человек мог посмотреть на все живьем.

Притом определить, не является ли игрушка подделкой, достаточно сложно, указывает антиквар. Сделать это можно только с помощью специального каталога коллекционера, в котором будут указаны все отличительные черты изделия – его материал, количество выпущенных экземпляров и ориентировочная цена.

Однако в любом случае приобрести антикварное елочное украшение по низкой цене не получится. Из-за малой представленности на рынке на них всегда есть высокий спрос, а потому средняя стоимость варьируется от 600 тысяч до нескольких миллионов рублей, резюмировала эксперт.