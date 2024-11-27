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27 ноября, 11:15

Город

Москвичи засняли беличьи бега по деревьям в Измайловском парке

Москвичи засняли беличьи бега по деревьям в Измайловском парке

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Москвичи стали свидетелями беличьих бегов по деревьям в Измайловском парке. Горожане предположили, что это свидетельствует о приближении оттепели.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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