Московский зоопарк показал, как проходит обучение детеныша малайского медведя

Московский зоопарк поделился успехами в обучении детеныша малайского медведя. Специалисты зоопарка рассказали, что хищника приучают не бояться контейнеров и не паниковать при перемещении.

Тренировки приносят свои плоды: медведица привыкла заходить внутрь. Для этого в вольере установили открытый транспортный бокс, в который начали класть лакомства. Когда животное освоилось, бокс начали закрывать и перемещать. Сейчас медвежонок самостоятельно заходит в переноску.

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