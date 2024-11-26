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26 ноября, 19:45

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Московский зоопарк показал, как проходит обучение детеныша малайского медведя

Московский зоопарк показал, как проходит обучение детеныша малайского медведя

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Московский зоопарк поделился успехами в обучении детеныша малайского медведя. Специалисты зоопарка рассказали, что хищника приучают не бояться контейнеров и не паниковать при перемещении.

Тренировки приносят свои плоды: медведица привыкла заходить внутрь. Для этого в вольере установили открытый транспортный бокс, в который начали класть лакомства. Когда животное освоилось, бокс начали закрывать и перемещать. Сейчас медвежонок самостоятельно заходит в переноску. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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