Москвичи прислали кадры с птицами, которые прилетают к кормушке

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время. Фото и видео можно прислать в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Так, телезрители из района Перово прислали кадры с птицами, которые прилетают к кормушке. Москвичи сами установили кормушку для птиц. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.