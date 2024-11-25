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25 ноября, 13:15

Общество

Москвичи прислали кадры с птицами, которые прилетают к кормушке

Москвичи прислали кадры с птицами, которые прилетают к кормушке

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время. Фото и видео можно прислать в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Так, телезрители из района Перово прислали кадры с птицами, которые прилетают к кормушке. Москвичи сами установили кормушку для птиц. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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