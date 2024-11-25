Мэр Москвы: в Зеленограде благоустроили Быково болото и Школьное озеро

Два крупных проекта по благоустройству территорий возле водоемов реализовали в Зеленограде в 2024 году. Об изменениях написал в личном блоге Сергей Собянин.

Так, в районе Матушкино у пруда Быково болото и в его окрестностях появились новые зоны отдыха, а спортивные площадки объединили в тематический кластер. Вторым проектом стало благоустройство территории возле Школьного озера. Там отремонтировали мост через плотину, очистили пляж и оборудовали его лежаками.

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