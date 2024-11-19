Москвич встретил двух лосей в столичном парке

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время. Фото и видео можно прислать в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Телезритель Москвы 24 прислал видео из парка "Лосиный остров". Он встретил там двух лосей. Один из них прошел от него в опасной близости. Потом за его спиной показалось второе животное.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.