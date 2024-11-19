Пожар произошел в трехэтажном здании на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Возгорание произошло в трехэтажном многофункциональном здании с офисными и складскими помещениями на Сигнальном проезде в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Предварительная площадь пожара составляет 300 квадратных метров. На место уже прибыли огнеборцы, которые принялись тушить возгорание.

Ранее мусор загорелся в квартире на улице Академика Комарова на северо-востоке Москвы. В результате произошедшего погиб мужчина.

Еще одно возгорание произошло до этого в реконструируемом здании на проспекте Мира. Здесь загорелся утеплитель. Вскоре пожарные потушили возгорание на двух квадратных метрах.