17 ноября, 06:59Происшествия
Мать и четверо детей погибли при пожаре в Новосибирской области
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мать и четверо детей погибли в результате пожара в частном жилом доме в Новосибирской области. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
"В селе Новоселье Купинского района загорелся частный жилой дом, в котором проживала многодетная семья. Отец и двое сыновей 12 и 14 лет смогли самостоятельно выбраться. В доме остались мать и четверо детей. К сожалению, все они погибли", – указано в сообщении.
В МЧС уточнили, что отец семейства был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пожар, площадь которого составила 80 квадратных метров, был потушен.
На месте трагедии работают психологи МЧС России.
Ранее один человек погиб при пожаре в девятиэтажке в городе Нововоронеже Воронежской области. Предварительно, причиной возгорания стал взрыв бытового газа.
Тело погибшего обнаружили при тушении огня, его личность устанавливается. Кроме того, в результате инцидента травмы получил 15-летний подросток.
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