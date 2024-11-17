Мать и четверо детей погибли при пожаре в Новосибирской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мать и четверо детей погибли в результате пожара в частном жилом доме в Новосибирской области. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В селе Новоселье Купинского района загорелся частный жилой дом, в котором проживала многодетная семья. Отец и двое сыновей 12 и 14 лет смогли самостоятельно выбраться. В доме остались мать и четверо детей. К сожалению, все они погибли", – указано в сообщении.

В МЧС уточнили, что отец семейства был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пожар, площадь которого составила 80 квадратных метров, был потушен.

На месте трагедии работают психологи МЧС России.

Ранее один человек погиб при пожаре в девятиэтажке в городе Нововоронеже Воронежской области. Предварительно, причиной возгорания стал взрыв бытового газа.

Тело погибшего обнаружили при тушении огня, его личность устанавливается. Кроме того, в результате инцидента травмы получил 15-летний подросток.