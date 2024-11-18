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18 ноября, 12:22

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Thai Rat: около 300 обезьян вырвались из вольера в Таиланде

Около 300 обезьян вырвались из вольера в Таиланде

Фото: 123RF/kimbobo

Около 300 обезьян, которые находились в вольере в центре временного размещения в городе Лопбури в Таиланде, вырвались из клетки и напали на полицейский участок и несколько домов. Об этом сообщает газета Thai Rat.

По данным СМИ, инцидент произошел вечером 16 ноября.

"Как показало проведенное полицейскими расследование, обезьяны в течение нескольких дней раскачивали одну из решетчатых стен вольера, в результате чего в субботу стена частично отстала от основания, позволив макакам вырваться на волю", – говорится в сообщении.

В издании заявили, что макаки ворвались в полицейский участок и несколько домов, откуда забрали все продукты питания и устроили беспорядок. После этого они разбежались по городу.

В свою очередь, работники департамента национальных парков и волонтеры организовали поиск и отлов обезьян, однако 17 и 18 ноября им не удалось отловить ни одного примата. При этом 17 ноября около 40 макак сами вернулись к вольеру в час кормежки.

Ранее около 40 обезьян, которых содержали в качестве подопытных в исследовательском центре Южной Каролины, сбежали. Полиция организовала их поиски. Животные сбежали из центра компании Alpha Genesis, которая работает с обезьянами для проведения клинических испытаний.

Через несколько дней правоохранителям удалось отловить 25 обезьян. По словам ветеринаров, все животные здоровы. Спустя некоторое время были пойманы еще 5 обезьян. В данный момент на свободе остались 13 животных.

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