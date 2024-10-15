Пограничники в Хабаровске изъяли 400 кг незаконно добытой рыбной продукции на 84 млн руб

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Пограничники изъяли в Хабаровске 400 килограммов незаконно добытой черной икры и фрагментов осетровых рыб. Ущерб превысил 84 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, продукцию без соответствующих документов нашли у двух граждан РФ. Груз был спрятан в двух автомобильных рефрижераторах и подготовлен к транспортировке. Возбуждены уголовные дела о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.

Ранее на севере Москвы закрыли подпольный цех с нелегальной продукцией. В условиях антисанитарии там незаконно перерабатывали рыбную продукцию, а потом сбывали ее через торговые сети страны.

Всего правоохранители изъяли более трех тонн красной, свыше 10 килограммов черной икры и больше 100 килограммов фрагментов осетровых рыб.