15 октября, 11:01Происшествия
Пограничники в Хабаровске изъяли 400 кг незаконно добытой рыбной продукции на 84 млн руб
Фото: 123RF/srapulsar38
Пограничники изъяли в Хабаровске 400 килограммов незаконно добытой черной икры и фрагментов осетровых рыб. Ущерб превысил 84 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
По данным ведомства, продукцию без соответствующих документов нашли у двух граждан РФ. Груз был спрятан в двух автомобильных рефрижераторах и подготовлен к транспортировке. Возбуждены уголовные дела о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.
Ранее на севере Москвы закрыли подпольный цех с нелегальной продукцией. В условиях антисанитарии там незаконно перерабатывали рыбную продукцию, а потом сбывали ее через торговые сети страны.
Всего правоохранители изъяли более трех тонн красной, свыше 10 килограммов черной икры и больше 100 килограммов фрагментов осетровых рыб.
В России ввели обязательную маркировку красной и черной икры