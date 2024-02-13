"Безопасный город": более 10 тонн нелегальной рыбы и красной икры изъяли в Москве

Больше 10 тонн рыбы и красной икры изъяли из незаконного оборота в Москве. Нелегальных торговцев нашли столичные полицейские и сотрудники ФСБ России.

По версии следствия, злоумышленники скупали рыбную продукцию неизвестного происхождения, а потом готовили ее к продаже и фасовали на складах в антисанитарных условиях.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в павильоне одного из торговых центров на северо-востоке города полицейские купили рыбную продукцию и направили ее на исследование. Специалисты подтвердили, что это русский осетр, предположительно, добытый браконьерским способом. Документы, подтверждающие легальность происхождения товара, у продавцов отсутствовали.

Русский осетр находится на грани исчезновения и защищается законом. Всю продукцию, которая могла оказаться на столичных рынках, изъяли и отправили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

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