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Новости

12 февраля, 13:45

Происшествия

Новости регионов: часть автобусных рейсов отменили в Воронеже из-за ледяного дождя

Новости регионов: часть автобусных рейсов отменили в Воронеже из-за ледяного дождя

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Ночью 12 февраля в Воронеже прошел ледяной дождь, из-за которого впоследствии образовалась сильная гололедица. Воронежские улицы и дороги сковало льдом настолько, что некоторые автобусные рейсы отменили в целях безопасности. В соцсетях местные жители пишут, что по городу почти невозможно передвигаться пешком.

В Тверской области на федеральной трассе М-11 "Нева" загорелась фура. Об этом сообщили в МЧС. На место оперативно прибыли пожарные. Огонь быстро потушили, водитель не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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