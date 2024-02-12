12 февраля, 13:45Происшествия
Новости регионов: часть автобусных рейсов отменили в Воронеже из-за ледяного дождя
Ночью 12 февраля в Воронеже прошел ледяной дождь, из-за которого впоследствии образовалась сильная гололедица. Воронежские улицы и дороги сковало льдом настолько, что некоторые автобусные рейсы отменили в целях безопасности. В соцсетях местные жители пишут, что по городу почти невозможно передвигаться пешком.
В Тверской области на федеральной трассе М-11 "Нева" загорелась фура. Об этом сообщили в МЧС. На место оперативно прибыли пожарные. Огонь быстро потушили, водитель не пострадал.
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