Три сотрудника Росгвардии пострадали при повторном взрыве в Элисте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три сотрудника Росгвардии получили ранения в результате нового взрыва неустановленного устройства, которое сработало в том же доме в Элисте, где ранее произошел подрыв взрывного устройства в центре по оказанию психологической помощи. Об этом ТАСС заявили в силовых структурах Калмыкии.

По информации источника, три сотрудника Росгвардии пострадали во время проведения следственных мероприятий в квартире подозреваемого.

Взрыв в Элисте произошел вечером 10 февраля в помещении "Центра психологической помощи". Тогда экстренные службы сообщали об одном погибшем и двух раненых из-за этого инцидента. При этом из здания были сразу же эвакуированы 30 человек. Дом, где произошло ЧП, не был газифицирован.

Следователи возбудили уголовное дело. По информации СК, мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, пришел на прием в центр. В ходе конфликта с работником центра он произвел подрыв взрывного устройства.



Два человека пострадали в результате взрыва газа в частном доме в Ингушетии