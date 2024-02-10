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10 февраля, 22:19

Происшествия

Один человек погиб при взрыве неустановленного устройства в Элисте

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Человек погиб в результате взрыва неустановленного устройства в Элисте Республики Калмыкия. О происшествии пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В помещении "Центра психологической помощи" на цокольном этаже жилого дома по улице Клыкова произошел взрыв неустановленного устройства. В результате произошедшего один человек погиб, двое пострадали", – уточнил источник.

По его данным, пострадавшие сейчас находятся в больнице. Он также рассказал, что из здания вывели 30 человек.

После взрыва оказались разрушены внутренние перегородки, повреждены окна и проемы. При этом дом, где произошло ЧП, не был газифицирован.

Ранее взрыв газовоздушной смеси произошел в пункте быстрого питания в Сочи, трех человек госпитализировали.

Информация о происшествии в Центральном районе на улице Тимирязева, 46/2, поступила в дежурную часть утром 6 февраля. Взрыв газа не спровоцировал пожар, несущие конструкции не пострадали, уточнили в МЧС.

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