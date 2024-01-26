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26 января, 17:26

Происшествия

В МЧС заявили, что взрыв под Выборгом связан с работой на карьере "Эркиля"

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Произошедший под Выборгом взрыв связан с выработкой карьера. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС по Ленинградской области.

"В Выборге ведутся запланированные работы на карьере "Эркиля". Местное карьероуправление производит массовый взрыв с соблюдением всех мер безопасности. Оснований для беспокойства населения нет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные и спасатели в связи со взрывом к работе не привлекались.

В октябре прошлого года губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал якобы взрывы в городе. По его словам, данная информация является ложной.

Вместе с тем он назвал фейком сведения о работе ПВО РФ в Севастополе. Силы противовоздушной обороны были в состоянии боевой готовности, однако до города воздушные цели не долетели.

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