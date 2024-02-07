Взрыв под Ижевском произошел при плановых испытаниях ракетных двигателей

Видео: телеграм-канал Baza

Взрыв под Ижевском, видео с которым разошлось в соцсетях и телеграм-каналах, произошел в ходе плановых испытаний ракетных двигателей, сообщили ТАСС в ЕДДС Завьяловского района.

Там уточнили, что это было не ЧП, а плановое мероприятие. В частности, по обращению Воткинского завода шло испытание ракетных двигателей.

Ранее стало известно о взрывах под Выборгом. Как позже сообщили в МЧС по Ленинградской области, произошедший взрыв связан с выработкой карьера. Отмечалось, что пожарные и спасатели в связи со взрывом к работе не привлекались.