07 февраля, 22:08Происшествия
Взрыв под Ижевском произошел при плановых испытаниях ракетных двигателей
ТАСС в ЕДДС Завьяловского района.
Там уточнили, что это было не ЧП, а плановое мероприятие. В частности, по обращению Воткинского завода шло испытание ракетных двигателей.
Ранее стало известно о взрывах под Выборгом. Как позже сообщили в МЧС по Ленинградской области, произошедший взрыв связан с выработкой карьера. Отмечалось, что пожарные и спасатели в связи со взрывом к работе не привлекались.
Читайте также
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!