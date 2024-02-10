Уголовное дело возбудили по факту взрыва в Элисте

Фото: телеграм-канал Baza

Следователи завели уголовное дело по факту взрыва, который произошел в Центре психологической помощи в Элисте. Следственное управление СК РФ по Республике Калмыкия рассказало о случившемся в своем телеграм-канале.

"Мужчина, состоящий, по предварительным данным, на учете в психоневрологическом диспансере, пришел в качестве клиента на прием в центр. В ходе конфликта с работником центра мужчина произвел подрыв неустановленного взрывного устройства", – сообщается в публикации.

Как уточняют следователи, пострадал сотрудник центра и его родственник, их госпитализировали.

О взрыве в Элисте стало известно вечером в субботу, 10 февраля. Экстренные службы сообщили об одном погибшем в результате ЧП.

Взрыв произошел на цокольном этаже здания на улице Клыкова. Из дома оперативно вывели 30 человек. После взрыва оказались разрушены внутренние перегородки, повреждены окна и проемы.



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