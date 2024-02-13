Выпивший уксус под видом минералки мужчина скончался в Северной Осетии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мужчина, который накануне получил ожог пищевода жидкостью, находившейся в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице. Об этом глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил в своем телеграм-канале.

Глава республики принес соболезнования близким и родным скончавшегося и пожелал им сил справиться с горем, которое их постигло. По его словам, Роспотребнадзор и правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия.

Ранее Роспотребнадзор потребовал приостановить продажу некоторых партий воды "Джермук" для проверки ее на безопасность. В ведомстве объяснили, что мероприятия связаны с поступившей 12 февраля информацией о получении ожогов пищевода жителем Владикавказа после употребления данной минеральной воды.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за получения ребенком химического ожога в кафе в центре Москвы. По данным следствия, ребенок выпил купленный в заведении сок, из-за чего получил химический ожог языка и пищевода.

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