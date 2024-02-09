Городские службы ведут восстановительные работы после пожара на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Городские службы начали работы по устранению последствий возгорания на улице Черняховского в столице. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В сообщении уточнили, что для ликвидации последствий пожара задействовано необходимое количество сил и техники. При этом специалисты будут круглосуточно проводить работы по восстановлению. В настоящее время организован осмотр помещений.

По информации комплекса городского хозяйства Москвы, на месте происшествия уже создан оперативный штаб.

"Жильцы, которые пожелали временно покинуть свои квартиры, размещаются в гостиницах", – отметили в ведомстве.

Пожар в шестиэтажном здании на улице Черняховского произошел в ночь на 9 февраля. Его площадь на тот момент оценивалась в 300 квадратных метров, однако через некоторое время огонь распространился на 4 тысячи "квадратов". К настоящему моменту пожарные полностью ликвидировали пламя.

В МЧС добавили, что никто в результате пожара не пострадал, так как благодаря слаженным действиям спасателей удалось оперативно провести эвакуацию жильцов из дома. Огонь тушили 175 специалистов и более 50 единиц техники, а также два вертолета Московского авиационного центра.

СК Москвы уже запустил доследственную проверку. Так, следователям удалось выяснить, что причиной пожара послужило нарушение работы системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков.



Пожар на улице Черняховского локализован