Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Доследственная проверка организована по факту возгорания дома на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК России.

"По данному факту... организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности")", – указано в сообщении.

Следователи и криминалисты сейчас осматривают место произошедшего и устанавливают все обстоятельства случившегося, а также опрашивают свидетелей и участников тушения пожара.

Планируется назначение ряда экспертиз, подчеркнули в СК.

Возгорание произошло в шестиэтажном жилом доме на улице Черняховского, 2. Площадь пожара изначально составила 300 квадратных метров, однако через некоторое время огонь охватил четыре тысячи "квадратов". Спустя несколько часов, открытое горение в доме было ликвидировано.

Сергей Собянин сообщил, что жильцам эвакуированных домов оказывается необходимая помощь. Из дома были эвакуированы более 400 человек. Их временно разместили в здании торгового комплекса и пяти автобусах.

Пожар на улице Черняховского локализован – экстренные службы