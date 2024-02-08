В Люберцах эвакуировали 250 человек из ТЦ "Светофор" из-за задымления

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

В люберецком торговом центре "Светофор" объявили эвакуацию из-за задымления. На третьем этаже ТЦ произошло короткое замыкание. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу МЧС по Московской области.

ТЦ расположен на улице Побратимов. В МЧС уточнили, что из здания вывели 250 человек.

Прибывшие на территорию ЧП спасатели нашли источник задымления. В эскалаторе на третьем этаже произошло короткое замыкание без возгорания. По данным ведомства, пострадавших нет.

Ранее стало известно о задымлении на японской атомной электростанции "Цуруга". Специалисты АЭС заметили дым в районе турбинного отсека на первом энергоблоке. Причина происшествия заключается в неисправности в вентиляции, в результате которой произошло короткое замыкание, писали в СМИ.

До этого сообщалось о пожаре на многоярусной парковке на Волжском бульваре на юго-востоке Москвы. В результате погиб один человек, прокуратура организовала проверку.

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