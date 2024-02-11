Новости регионов: один человек погиб в ДТП под Мурманском

Под Мурманском столкнулись маршрутка и рейсовый автобус. В результате аварии один человек погиб, еще семеро пострадали. Все находились в микроавтобусе.

Более 20 районов Ростовской области ввели в режим повышенной готовности, там сейчас продолжают устранять последствия ледяного дождя и мокрого снега. При этом коммунальным службам помогают сотрудники МЧС.

На Ставрополье на регулируемом переезде товарный поезд врезался в машину. От удара автомобиль откинуло в сторону. Трое детей из легковушки погибли, двое взрослых госпитализированы с различными травмами.