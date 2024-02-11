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Новости

11 февраля, 23:30

Новости

Новости регионов: один человек погиб в ДТП под Мурманском

Новости регионов: один человек погиб в ДТП под Мурманском

Стая бродячих собак напала на девочку в Нижнем Тагиле

Пожар на рынке потушили в Кабардино-Балкарии

Два внедорожника провалились под лед Байкала

Пожар в Тольятти локализовали на площади 800 квадратных метров

Пожар площадью 2 тыс "квадратов" на рынке произошел в Кабардино-Балкарии

В Тольятти загорелся гостиничный комплекс

Новости регионов: молния ударила в телебашню в Новосибирске

Молния ударила в телебашню в Новосибирске

Новости регионов: в Казани загорелась автомойка, расположенная рядом с АЗС

Под Мурманском столкнулись маршрутка и рейсовый автобус. В результате аварии один человек погиб, еще семеро пострадали. Все находились в микроавтобусе.

Более 20 районов Ростовской области ввели в режим повышенной готовности, там сейчас продолжают устранять последствия ледяного дождя и мокрого снега. При этом коммунальным службам помогают сотрудники МЧС.

На Ставрополье на регулируемом переезде товарный поезд врезался в машину. От удара автомобиль откинуло в сторону. Трое детей из легковушки погибли, двое взрослых госпитализированы с различными травмами.

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регионывидеоЮлия Неклесова
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