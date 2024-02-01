Медведь убил упавшего в его клетку рабочего в Смоленской области

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Чистивший снег на крыше кафе рабочий упал в клетку с медведем, после чего погиб, в Вязьме Смоленской области. В связи с происшествием была организована проверка, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ.

По данным ведомства, вечером 31 января рабочий упал в клетку животного, в результате чего медведь напал на мужчину.

"От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, медведь находился в вольере.

На сайте кафе отмечается, что медведь Балу является визитной карточкой учреждения. Мать животного убили браконьеры, охотники предложили кафе приобрести маленького Балу.

Уточняется, что следствие оценит соблюдения трудового законодательства, установит правомерность содержания медведя и проверит соблюдение условий безопасности. В частности, будут проверены действия должностных лиц, которые осуществляли контроль за содержанием животного.

Ранее дикий медведь напал на экоактивиста в Польше и нанес ему многочисленные травмы. Инцидент произошел в окрестностях бывшей деревни Хульское. Второй экоактивист не пострадал и вызвал скорую помощь. Медики доставили пострадавшего в госпиталь.

До этого сообщалось, что в Америке олень-вапити проник на задний двор дома и затоптал его жительницу недалеко от города Кингман. Женщина получила серьезные травмы, ее обнаружил муж и вызвал службу спасения, которая доставила пострадавшую в больницу.

Медведь прошелся по улицам одного из поселков на острове Итуруп