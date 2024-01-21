Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 16:45

Город

"Мой район. Новости": как в Москве контролируют ситуацию на замерзших водоемах

"Мой район. Новости": как в Москве контролируют ситуацию на замерзших водоемах

"Мой район. Новости": пешеходный мост между Балчугом и Крымской набережной готов на 70%

Коммунальные службы Москвы продолжают работу в усиленном режиме

Оперу "Севильский цирюльник" показали на экране столичного кинотеатра "Октябрь"

Новые пищевые предприятия появятся в Москве в рамках масштабных инвестпроектов

Собянин: Строим сразу 11 станций Троицкой линии метро от "ЗИЛа" до "Коммунарки"

Москвичам организовали день строительства на выставке-форуме "Россия"

Светофор "Сириус" начали тестировать в столице

Собянин рассказал о комплексной реконструкции двух газопроводов-дюкеров

Торговые автоматы с молочной продукцией появятся в семи районах Москвы

Речной ситуационный центр ЦОДД каждую зиму контролирует обстановку на столичных водоемах. Сотрудники настоятельно просят москвичей не устраивать прогулки по замерзшей воде, а также не кататься на коньках, лыжах и не рыбачить на необорудованных площадках.

Безопасная толщина льда для одного человека составляет семь сантиметров, а для группы людей – не менее 25 сантиметров. Но в черте города она неоднородна – так что выходить на открытый лед нельзя. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
городбезопасностьвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика