Разработаны требования к внешнему виду молокоматов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Власти утвердили внешний вид для вендинговых автоматов по продаже молочной продукции. Об этом говорится в распоряжении Москомархитектуры.

Аппараты по автоматизированной продаже молока и молочных продуктов будут черного цвета, высотой более двух метров и шириной чуть более метра. Вес автомата составит более полутоны. Принимать он будет как купюры, так и монеты и сможет работать при температуре от -30 до +50 градусов. Вся продукция будет находиться под вандалозащищенным корпусом.

Торговый автомат "Молоко, молочная продукция". Фото: Москомархитектура

Молокоматы являются одновременно и холодильной камерой, где постоянно поддерживается температура около четырех градусов тепла. Через них продается свежее молоко в розлив, йогурты, творожная масса, сметана, ряженка и другие молочные продукты. Сейчас на продовольственных рынках Москвы уже работает пять молокоматов.

В июле этого года столичные власти провели 22 электронных аукциона за право торговли через автоматы "Молоко, молочная продукция". Новые аппараты планируется расположить в помещениях магазинов на улицах Тушинская, Новокосинская, Осенняя, Минская, Фестивальная, Барышиха, Генерала Белобородова, проспекте Маршала Жукова, на Осеннем и Сиреневом бульварах.

Также разработан и утвержден внешний вид и оборудование киосков и автолавок по продаже мяса, молока и рыбы. Магазин на колесах должен быть оборудован холодильными установками, умывальником и собственным биотуалетом. Высокую автономность работы поддерживают мощные аккумуляторные батареи. Автолавки должны отличаться цветом в зависимости от специализации.

Кроме того, в столице работают автоматы с космической едой. В ассортименте вендинговых киосков по продаже космической еды уже есть борщ, рассольник, маринованная баранина и творог с фруктовым пюре. Вся еда упакована в специальные тюбики, каждый из которых стоит 300 рублей.

К Новому году в аппаратах могут появиться космические десерты, в том числе торт "Москва" в тюбике.