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Новости

20 января, 11:30

Город

ЦОДД подготовил свыше 70 проектов по переразметке дорог в столице

ЦОДД подготовил свыше 70 проектов по переразметке дорог в столице

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Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) подготовили более 70% проектов по переразметке дорог. Их выполнят в 2024 году.

Например, на Московском скоростном диаметре специалисты сделают дополнительные полосы в нескольких местах в районе пересечения с Третьим транспортным кольцом. На съездах организуют два ряда движения вместо одного.

Что еще изменится на дорогах столицы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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