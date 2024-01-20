20 января, 11:30Город
ЦОДД подготовил свыше 70 проектов по переразметке дорог в столице
Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) подготовили более 70% проектов по переразметке дорог. Их выполнят в 2024 году.
Например, на Московском скоростном диаметре специалисты сделают дополнительные полосы в нескольких местах в районе пересечения с Третьим транспортным кольцом. На съездах организуют два ряда движения вместо одного.
Что еще изменится на дорогах столицы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.