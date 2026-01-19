Форма поиска по сайту

19 января, 11:26

Общество

ФНС напомнила о новом порядке взыскания задолженности с физических лиц

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России с 1 ноября 2025 года действует внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности с физических лиц. Информация об этом опубликована на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

До этой даты долги граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, могли быть взысканы только в судебном порядке на основании судебного приказа или в случае несогласия налогоплательщика с взысканием на основании указанного документа.

Теперь взыскание может осуществляться как в судебном, так и во внесудебном порядке. Это зависит от согласия или несогласия налогоплательщика с суммой, которую ему необходимо выплатить.

Вместе с тем новый порядок взыскания задолженности применяется только при отсутствии спора с налоговым органом.

Если гражданин не заявил о своем возражении или не погасил обязательства перед бюджетом, то налоговой службой будет взыскан долг в принудительном порядке путем списания денег с банковских счетов налогоплательщика. Если средств будет недостаточно, то приостановятся операции по имеющимся у должника счетам.

При неисполнении поручения о перечислении задолженности и непогашении долга, ФНС вправе направить в службу судебных приставов постановление о взыскании за счет иного имущества налогоплательщика.

Ранее Минфин предложил заморозить срок давности по налоговым преступлениям. Учет времени будет останавливаться после предоставления государством отсрочки по уплате задолженности.

На данный момент срок давности по налоговым преступлениям составляет 2 года или 6 лет в зависимости от тяжести правонарушения, однако с момента его совершения до направления материалов в Следственный комитет может пройти до 5 лет. Таким образом, недобросовестные налогоплательщики могут использовать его для затягивания сроков давности.

Налоговый вычет с 2026 года будут считать по-новому

