00:21

Общество

УФНС по Москве начало проверки скрытых доходов "безработных" россиян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники столичного управления Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ в текущем году проводят проверки скрытых доходов "безработных" жителей Москвы. Об этом сообщила руководитель управления Марина Третьякова на расширенном заседании коллеги ведомства.

Проверки были инициированы в отношении трудоспособных, но официально неработающих москвичей, которые не отражают свои доходы для целей налогообложения.

"Учитывая актуальность и социальную значимость проблемы нелегальных трудовых отношений, создаваемые ею риски в сфере рынка труда и возможные потери доходов бюджета, вопрос проведения мероприятий в отношении "неработающих граждан" будет находится на постоянном контроле", – добавила Третьякова, слова которой приводятся на сайте ФНС.

Вместе с тем УФНС по Москве продолжает обеспечивать позитивную динамику показателей налоговых поступлений. В частности, доля Москвы в налоговых поступлениях за 2024 год превысила пятую часть от общероссийских объемов.

Кроме того, 90% от городского бюджета составляют налоги. Его формирование в 2024 году происходило на фоне масштабных проектов по развитию столичной инфраструктуры и внедрения умных информационных технологий во все отрасли городского хозяйства Москвы.

С 1 ноября ФНС России может взыскивать долги с физлиц и самозанятых в досудебном порядке. Это касается задолженностей по налогам, которые рассчитываются гражданами самостоятельно, например, при ведении профессиональной деятельности или при подаче декларации.

ФНС начала массово проверять граждан на предмет скрытых доходов

