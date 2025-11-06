Мишустин допустил введение моратория для бизнеса за первые нарушения по НДС

Фото: ТАСС/Александр Миридонов

Правительство России рассматривает возможность введения моратория на привлечение к ответственности бизнеса за первое нарушение в уплате налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, нововведение направлено на минимизацию рисков для налогоплательщиков, которые впервые столкнутся с необходимостью соблюдения новых норм при уплате НДС.

Речь о моратории зашла при обсуждении снижения порога доходов, при достижении которого компании обязаны уплачивать налог. Изменения были предложены депутатами, сенаторами и представителями делового и экспертного сообществ.

"В ходе широкого обсуждения поступали предложения <...> Они были учтены и подробно доложены президенту", – отметил Мишустин.

Вместе с тем премьер обратил внимание, что были учтены и предложения бизнеса о сохранении патентной системы налогообложения для розничной и стационарной торговли в сельских и труднодоступных населенных пунктах.

В частности, с 2026 года условия применения НДС для малого и среднего бизнеса будут смягчены с поэтапным изменением порогов его уплаты. Со следующего года порог составит 20 миллионов рублей, в 2027 году – 15 миллионов, а в 2028-м – 10 миллионов.

Госдума в октябре приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС с 20 до 22%. Документ предусматривает отмену действовавшего с 2006 года освобождения от НДС для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также для процессинга и эквайринга.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России с 1 ноября начала взыскивать долги с физлиц и самозанятых в досудебном порядке. Это касается задолженностей по налогам, которые рассчитываются гражданами самостоятельно.

В свою очередь, налогоплательщик сможет выразить несогласие с требованиями в течение 30 дней. Новые правила не будут касаться тех обязательств, по которым уже приняты судебные решения.

