ФНС сможет взыскивать долги с россиян без суда с 1 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Федеральная налоговая служба (ФНС) России с 1 ноября сможет взыскивать долги с физлиц и самозанятых в досудебном порядке. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на законодательные поправки, которые были одобрены в 2024 году.

Это будет касаться задолженностей по налогам, которые рассчитываются гражданами самостоятельно, например при ведении профессиональной деятельности или при подаче декларации.

Налогоплательщик сможет выразить несогласие с требованиями в течение 30 дней. Если ФНС не получит возражений, то сможет списать средства с банковских счетов без суда. Если средств на счетах должника будет недостаточно, то будет обращено взыскание на его имущество. Новые правила не будут касаться тех налоговых обязательств, по которым уже приняты судебные решения.

В ФНС отметили, что взыскание долгов без суда ускорит взыскание налогов, повысит собираемость и снизит нагрузку на суды. Чтобы списание средств не стало неожиданностью, гражданам необходимо проверять уведомления на портале "Госуслуги" и в личном кабинете налогоплательщика.

Ранее Минфин России предложил расширить налоговые льготы для семей с детьми при продаже жилья с учетом приобретения другого. Согласно проекту документа, семьи, в которых двое детей и более, смогут получить дополнительные возможности для освобождения от НДФЛ при продаже жилой недвижимости с последующей покупкой нового жилья в целях улучшения жилищных условий. Учитываться будут дети любого возраста, если суд признал их недееспособными, а также дети, рожденные после продажи недвижимости, однако не позднее 30 апреля следующего года.

