"Известия": Минфин подготовил проект о взыскании долгов с россиян без суда

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России налоговые органы смогут взыскивать долги с физлиц без суда, если те не оспорят доначисление. Соответствующий законопроект подготовил Минфин по поручению президента, сообщает газета "Известия".

По данным издания, правительственная комиссия одобрила поправки 25 ноября. Они могут вступить в силу с ноября 2025 года.

Сейчас налоговые долги физлиц взыскивают через суд, внесудебный механизм действует только в отношении бизнеса и ИП. Как отметил эксперт по налоговым и гражданско-правовым спорам Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Зелинко, контрольные органы подают иски и после получения судебного решения могут изъять необходимую сумму.

"Как правило, физлица и, в частности самозанятые, не всегда полностью декларируют свои доходы. Многие из них склонны скрывать заработок, чтобы избежать уплаты налогов, особенно когда речь идет о малых суммах", – сказал Зелинко, добавив, что при этом не все граждане знают о своих обязательствах.

По новым правилам, если налоговая пришлет уведомление о взыскании долгов без суда, гражданин сможет подать заявление о перерасчете или жалобу. Также законопроект обеспечивает процессуальные гарантии, в том числе защиту минимально необходимого имущества и доходов.

По ожиданиям Минфина, эти нововведения могут принести в бюджетную систему дополнительные 22,5 миллиарда рублей.

Эксперт Александр Исаевич считает, что изменения позволят сократить сроки урегулирования таких вопросов и исключить дополнительные расходы.

В свою очередь, ведущий аналитик Наталья Мильчакова назвала целью введения данной процедуры – скорейшее получение неуплаченных налогов и сокращение нагрузки на судебные органы. При этом она добавила, что для граждан взыскание задолженности без судебного решения больше минус, чем плюс, так как в суде есть небольшая вероятность выиграть. Без таких разбирательств для недобросовестных налоговиков откроется простор для коррупции и беззакония.

Между тем россияне, откладывающие погашение налогов на последний момент, могут пропустить срок и получить штраф. Так, срок уплаты транспортного, земельного и налога на имущество физлиц истекает 2 декабря.

Сейчас налоги можно заплатить через личный кабинет Федеральной налоговой службы (ФНС). Уведомления также рассылаются в бумажном виде по почте. Кроме того, заплатить налоги можно и через "Госуслуги".