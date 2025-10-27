Юрист Кваша: гражданин может воспользоваться правом на списание практически всех долгов

Фото: depositphotos/nejron

Гражданин может воспользоваться правом на списание практически всех долгов, за исключением отдельных категорий. Об этом Москве 24 рассказал юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Дмитрий Кваша.

Как отметил эксперт, это право доступно тем, кто не в состоянии исполнить свои обязательства.

"Не имеет достаточного официального дохода в обозримом будущем и не обладает имуществом, кроме единственного жилья, за счет продажи которого можно рассчитаться с кредиторами", – пояснил Кваша.

По его словам, процедура банкротства физических лиц создана для освобождения от долговой нагрузки. Данная мера позволит вернуться к нормальной экономической жизни и выйти из теневого сектора. Вернуться к ней можно не чаще чем раз в пять лет.

Вместе с тем к числу исключений по списанию долгов относятся алименты, поскольку ребенок не должен нести ответственность за финансовую несостоятельность родителя.

Не подлежат списанию и задолженности по субсидиарной ответственности, если человек набрал на компанию долгов и выводил деньги на себя, а потом скрылся. Или если было доказано, что из-за его умышленных действий компания сформировала свою задолженность. Кроме того, не списываются долги за причинение вреда жизни и здоровью человека.

"В рамках процедуры учитывается имущественное положение. Единственное жилье человека сохраняется, если оно не признается чрезмерно роскошным (например, в случае с площадью в 200–300 квадратных метров). Такая квартира не может считаться единственным жильем для человека, поэтому ее выставляют на продажу, а взамен покупают другую", – отметил эксперт.

Он добавил, что некоторые перед процедурой конкурсов начинают продавать или дарить свое имущество. Однако сделки, совершенные в течение трех лет до банкротства, могут быть оспорены. В таком случае долги могут не списать, потому что гражданин пытался обмануть систему.

Как подчеркнул Кваша, также важно то, что в ближайшие пять лет человек не сможет заниматься экономической деятельностью, открывать компанию, быть директором и занимать руководящие посты в финансовых сегментах.

"Наличие непосильных долгов часто мешает официальному трудоустройству, так как практически весь доход, за исключением прожиточного минимума, может уходить на погашение обязательств. Это вынуждает людей работать неофициально, что, в свою очередь, приводит к недополучению налогов государством", – сказал он.

Для улучшения кредитной истории в дальнейшем рекомендуется начинать с небольших целевых займов, которые можно погасить без переплаты. Таким образом, платежная история за 1,5–2 года может быть существенно улучшена, что открывает возможность для получения более крупных кредитов. При этом следует избегать обращений в микрокредитные организации.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России с 1 ноября сможет взыскивать долги с физлиц и самозанятых в досудебном порядке. Это будет касаться задолженностей по налогам, которые рассчитываются гражданами самостоятельно.

В свою очередь, налогоплательщик сможет выразить несогласие с требованиями в течение 30 дней. Новые правила не будут касаться тех обязательств, по которым уже приняты судебные решения.