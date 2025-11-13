ФНС: налоговые уведомления не отправляются, если сумма исчисленных налогов менее 300 руб

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Федеральная налоговая служба (ФНС) России не рассылает владельцам имущества уведомления за прошлый год, если в 2024-м не было объекта налогообложения или если применена освобождающая от уплаты льгота. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в телеграм-канале.

Налоговые уведомления также не отправляются, если общая сумма исчисленных налогов составляет менее 300 рублей или если положительное сальдо единого налогового счета, учтенное на дату формирования уведомления, превысило начисления налогов на налоговому уведомлению.

В связи с этим платежи по такому уведомлению отсутствуют для лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями (ИП), пояснили в ФНС.

В службе уточнили, что на изменение размера налогов на 2024 год повлияли некоторые факторы. Например, применение в качестве налоговой базы новых результатов государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства за 2023-й и прекращение действия моратория на применение новых результатов кадастровой оценки земель за 2022-й.

Помимо этого, повлиял сформированный Минпромторгом перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов рублей, по которым налог исчисляется с повышенным коэффициентом, а также вовлечение в налоговый оборот ранее не зарегистрированных объектов недвижимости.

Ранее россиянам напомнили, что уплатить имущественные налоги за 2024 год необходимо до 1 декабря. Для этого гражданам не нужно подавать налоговую декларацию: инспекция самостоятельно рассчитает сумму платежа и направит уведомление, которое приходит в почтовый ящик в бумажном виде или в личный кабинет налогоплательщика на "Госуслугах".