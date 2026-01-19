Более 100 тысяч жителей ЛНР остались без света из-за нештатной ситуации

Фото: depositphotos/chungking

Более 100 тысяч жителей Луганской Народной Республики лишились электроснабжения из-за нештатной ситуации. В регионе оказался обесточен 31 населенный пункт, сообщается в телеграм-канале министерства топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР.

Ведомство уточнило, что 5 населенных пунктов частично остались без электроэнергии. При этом восстановительные работы затруднены сложной оперативной обстановкой и погодными условиями.

Ранее около 10 украинских беспилотников атаковали энергосистему ЛНР. Большая часть БПЛА была нейтрализована. Однако в результате 4 ударов был зафиксирован пожар и серьезные повреждения энергооборудования. По этой причине в 2 муниципалитетах частично отсутствовал свет.

Кроме того, из-за ударов ВСУ без света остались 213 тысяч абонентов и 386 населенных пунктов Запорожской области. Подачу электроэнергии практически удалось восстановить в городском округе Мелитополь. Света также не было в районах Юровка, Авиагородок и Новый Мелитополь.

