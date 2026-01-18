В Запорожской области 213 тысяч абонентов остаются без света из-за удара ВСУ

Фото: depositphotos/chungking

В Запорожской области 213 тысяч абонентов и 386 населенных пунктов остаются без света из-за удара украинских военных. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, подачу электроэнергии практически удалось восстановить в городском округе Мелитополь. В настоящее время света нет в районах Юровка, Авиагородок и Новый Мелитополь. Специалисты продолжают работы.

"Также электроснабжение восстановлено в Акимовском, Веселовском и частично Бердянском муниципальных округах", – уточнил Балицкий.

Вечером 17 января он сообщал, что из-за удара украинских военных большая часть региона осталась без света. Тогда социальные объекты были своевременно подключены к резервным источникам питания.

Ранее около 10 украинских беспилотников атаковали энергосистему ЛНР. Большая часть БПЛА была нейтрализована. Однако в результате 4 ударов зафиксирован пожар и серьезные повреждения энергооборудования. По этой причине в двух муниципалитетах частично отсутствовал свет.

