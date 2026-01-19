Производитель цемента "Цемрос" приостановил работу двух заводов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Крупнейший производитель цемента в России "Цемрос" приостановил работу двух предприятий в Белгородской и Ульяновской областях в 2025 году. Завод в Липецкой области перевели на ограниченным режим производства, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

Данные меры в цементном холдинге объяснили отсутствием спроса на продукцию. Как сказал собеседник издания, решение о продолжении деятельности других предприятий компании будет зависеть от востребованности цемента и других факторов.

Ранее сообщалось, что около 15% радиаторов, 22% цемента и 45% кабеля на отечественных строительных рынках оказались поддельными. В Совфеде уточнили, что это могло произойти из-за недостатков системы сертификации и контроля качества.

Отмечается, что использование некачественных материалов влияет на безопасность строительства, особенно это касается многоэтажных зданий и социальных объектов.